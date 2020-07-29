Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Погребинский призвал Зеленского уйти в отставку ради спасения Украины от краха

, 16:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитЭксперт»

Погребинский призвал Зеленского уйти в отставку ради спасения Украины от краха
Президент Украины Владимир Зеленский, Volodymyr Zelensky / globallookpress.com

Михаил Погребинский, киевский политический эксперт, призвал президента Украины Владимира Зеленского уйти в отставку, чтобы спасти страну от краха. Об этом рассказывается в материале, размещенном на страницах отечественных интернет-СМИ.

Как отметил Погребинский, для исправления сложной ситуации в украинской экономике следует прекратить вооруженный конфликт в Донбассе. Кроме того, по словам аналитика, необходимо восстановить экономические отношения с Россией.

При нынешней киевской власти сближение с Москвой невозможно, заявил Михаил Погребинский. Согласно его точке зрения, Владимир Зеленский должен уйти со своего поста, чтобы спасти страну от краха, пишет «ПолитЭксперт».

Ранее в среду сообщалось, что на Украине анонсировали вероятный «неожиданный» ответ на российские военные учения «Кавказ-2020».

ДЦ

Происшествия

Задержанные 33 иностранных боевика - россияне, утверждают в Белоруссии

Задержанные 33 иностранных боевика - россияне, утверждают в Белоруссии

Правоохранительные органы Белоруссии объявили о задержании 33 "российских боевиков" из частной военной компании Вагнера, которые якобы прибыли для дестабилизации обстановки в преддверии президентских выборов.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью