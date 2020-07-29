Погребинский призвал Зеленского уйти в отставку ради спасения Украины от краха

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29 июля 2020, 16:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитЭксперт»

Президент Украины Владимир Зеленский, Volodymyr Zelensky / globallookpress.com

Михаил Погребинский, киевский политический эксперт, призвал президента Украины Владимира Зеленского уйти в отставку, чтобы спасти страну от краха. Об этом рассказывается в материале, размещенном на страницах отечественных интернет-СМИ.

Как отметил Погребинский, для исправления сложной ситуации в украинской экономике следует прекратить вооруженный конфликт в Донбассе. Кроме того, по словам аналитика, необходимо восстановить экономические отношения с Россией.

При нынешней киевской власти сближение с Москвой невозможно, заявил Михаил Погребинский. Согласно его точке зрения, Владимир Зеленский должен уйти со своего поста, чтобы спасти страну от краха, пишет «ПолитЭксперт».

Ранее в среду сообщалось, что на Украине анонсировали вероятный «неожиданный» ответ на российские военные учения «Кавказ-2020».