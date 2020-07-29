В Киеве анонсировали возможный «неожиданный» ответ на учения РФ у границ Украины

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29 июля 2020, 14:10 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

В Киеве пообещали вероятный «неожиданный» ответ на учения РФ «Кавказ-2020», которые осенью текущего года должны состояться у украинских границ. Об этом говорится в публикации, появившейся на страницах отечественных СМИ.

Как пишет издание ФАН, Алексей Данилов, секретарь украинского Совнацбеза, заявил, что армия страны может одновременно с российскими маневрами провести свои учения «в довольно неожиданных местах».

Ранее в среду сообщалось, что в Народной милиции непризнанной ДНР выступили с заявлением, в котором содержится информация о нарушении киевскими военными перемирия, начавшего действовать в зоне вооруженного конфликта на этой неделе.