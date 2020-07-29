В Киеве анонсировали возможный «неожиданный» ответ на учения РФ у границ Украины
29 июля 2020, 14:10[ «Аргументы Недели» ]
В Киеве пообещали вероятный «неожиданный» ответ на учения РФ «Кавказ-2020», которые осенью текущего года должны состояться у украинских границ. Об этом говорится в публикации, появившейся на страницах отечественных СМИ.
Как пишет издание ФАН, Алексей Данилов, секретарь украинского Совнацбеза, заявил, что армия страны может одновременно с российскими маневрами провести свои учения «в довольно неожиданных местах».
Ранее в среду сообщалось, что в Народной милиции непризнанной ДНР выступили с заявлением, в котором содержится информация о нарушении киевскими военными перемирия, начавшего действовать в зоне вооруженного конфликта на этой неделе.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.