В ДНР озвучили срочное заявление о «грубом» нарушении ВСУ перемирия в Донбассе

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29 июля 2020, 12:59 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Киевская сторона «грубо» нарушила режим перемирия, который начал действовать в зоне боевых действий в Донбассе в минувший понедельник. С соответствующим обвинением в адрес противника выступила Народная милиция непризнанной ДНР, озвучившая срочное заявление.

В Народной милиции проинформировали, что сегодня утром с позиций 54-й бригады Вооруженных сил Украины было обстреляно село Яковлевка, которое расположено под Донецком. Согласно данным ДНР, киевские военные вели огонь с использованием приборов для бесшумной стрельбы.

Ранее в среду сообщалось, что Олег Царев, бывший спикер парламента Новороссии, поведал, как прекратить бои в Донбассе.