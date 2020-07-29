В ДНР озвучили срочное заявление о «грубом» нарушении ВСУ перемирия в Донбассе
29 июля 2020, 12:59[ «Аргументы Недели» ]
Киевская сторона «грубо» нарушила режим перемирия, который начал действовать в зоне боевых действий в Донбассе в минувший понедельник. С соответствующим обвинением в адрес противника выступила Народная милиция непризнанной ДНР, озвучившая срочное заявление.
В Народной милиции проинформировали, что сегодня утром с позиций 54-й бригады Вооруженных сил Украины было обстреляно село Яковлевка, которое расположено под Донецком. Согласно данным ДНР, киевские военные вели огонь с использованием приборов для бесшумной стрельбы.
Ранее в среду сообщалось, что Олег Царев, бывший спикер парламента Новороссии, поведал, как прекратить бои в Донбассе.
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