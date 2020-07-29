Бывший спикер Новороссии назвал способ прекратить бои между ВСУ и силами ЛДНР
29 июля 2020, 11:55[ «Аргументы Недели» ]Источник: «Взгляд»
Олег Царев, бывший председатель парламента Новороссии, рассказал, как прекратить боестолкновения между военнослужащими Вооруженных сил Украины и подразделениями непризнанных ДНР и ЛНР. По данному вопросу политик высказался в разговоре с журналистами.
Как отметил экс-спикер, ставший собеседником «Взгляда», противоборствующие стороны «видят друг друга в прицел» в течение очень длительного периода времени. Чтобы исключить стрельбу, необходимо развести войска, заявил Царев.
Схожую точку зрения, выступая в эфире Первого канала, озвучил российский военный эксперт Владислав Шурыгин. По словам аналитика, вооруженные стычки в Донбассе будут продолжаться, «пока есть войска, сидящие друг напротив друга».
Ранее в среду сообщалось, что в Госдуме предсказали массовый переход киевских силовиков на сторону ДНР и ЛНР в случае их наступления.
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