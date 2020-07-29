В Госдуме предрекли массовый переход военных ВСУ на сторону ДНР и ЛНР в случае их наступления

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29 июля 2020, 09:13 [ «Аргументы Недели» ]

Украинские военные в Донбассе, Sandro Maddalena / globallookpress.com

В Государственной Думе спрогнозировали массовый переход военнослужащих Вооруженных сил Украины на сторону самопровозглашенных ДНР и ЛНР в случае наступления подразделений республик. По данному вопросу высказался депутат Алексей Журавлев.

Как пишет «ПолитНавигатор», российский парламентарий усомнился в правдивости заявлений киевской стороны о мощи ВСУ. Если Народная милиция ДНР и ЛНР организует наступательную операцию, половина личного состава армии Украины перейдет на сторону ополченцев, предсказал Журавлев.

Ранее в среду сообщалось, что в Донецке проинформировали о «бунте» противников перемирия на позициях ВСУ.