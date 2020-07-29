ДНР сделала экстренное заявление о «бунте» против перемирия на позициях ВСУ в Донбассе
29 июля 2020, 08:54[ «Аргументы Недели» ]
На позициях Вооруженных сил Украины в Донбассе произошел «бунт» противников перемирия, начавшего действовать в зоне боевых действий в минувший понедельник. Об этом говорится в экстренном заявлении, которое распространила пресс-служба Народной милиции непризнанной ДНР.
В пресс-службе рассказали, что некоторое время назад в районе поселка Талаковка случилась перестрелка между военнослужащими 36-й бригады ВСУ. Согласно сведениям, оказавшимся в распоряжении Народной милиции, военнослужащие 137-го батальона бригады отказались соблюдать перемирие. В заявлении отмечается, что командование соединения предприняло попытку «успокоить взбунтовавшихся», в результате произошел конфликт с применением оружия. В ходе инцидента погиб один человек, еще трое ранены.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что Юрий Касьянов, украинский волонтер, рассказал, почему официальный Киев не хочет завершать войну в Донбассе.
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