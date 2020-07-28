Украинский волонтер раскрыл причину нежелания Киева заканчивать войну в Донбассе
28 июля 2020, 16:53[ «Аргументы Недели» ]
Киевские власти не хотят завершать вооруженный конфликт на территории Донбасса, потому что им выгодна война. Соответствующую точку зрения озвучил некоторое время назад украинский волонтер Юрий Касьянов, говорится в материале, размещенном на страницах российских СМИ.
Как информирует издание ФАН, Касьянов отметил, что продолжение противостояния с непризнанными ДНР и ЛНР позволяет руководству Украины списать на конфликт провалы в экономике. Кроме того, война выступает в качестве темы, которая консолидирует общество, заявил волонтер.
Ранее во вторник сообщалось, что украинские националисты, недовольные перемирием в Донбассе, повесили фигуру президента Владимира Зеленского на митинге в городе Полтаве.
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