Украинский волонтер раскрыл причину нежелания Киева заканчивать войну в Донбассе

Аргументы Недели → В мире 13+

28 июля 2020, 16:53 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Киевские власти не хотят завершать вооруженный конфликт на территории Донбасса, потому что им выгодна война. Соответствующую точку зрения озвучил некоторое время назад украинский волонтер Юрий Касьянов, говорится в материале, размещенном на страницах российских СМИ.

Как информирует издание ФАН, Касьянов отметил, что продолжение противостояния с непризнанными ДНР и ЛНР позволяет руководству Украины списать на конфликт провалы в экономике. Кроме того, война выступает в качестве темы, которая консолидирует общество, заявил волонтер.

Ранее во вторник сообщалось, что украинские националисты, недовольные перемирием в Донбассе, повесили фигуру президента Владимира Зеленского на митинге в городе Полтаве.