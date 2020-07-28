Украинские националисты подвесили за шею фигуру Зеленского на митинге в Полтаве
28 июля 2020, 14:11[ «Аргументы Недели» ]
Украинские националисты на митинге против перемирия в Донбассе подвесили за шею ростовую фигуру президента страны Владимира Зеленского. Акция протеста состоялась в Полтаве, говорится в заметке, размещенной на страницах отечественных интернет-СМИ.
Как отметил автор перфоманса, процитированный изданием «Новороссия», Зеленский, в отличие от своего экранного образа в телесериале «Слуга народа», оказался не президентом, а «ничтожеством». Участник митинга добавил, что «повесил» Зеленского, так как хотел его таким образом «поддержать».
Ранее сообщалось, что украинский священник Афанасий (Шкурупий) призвал судить и казнить главу государства.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.