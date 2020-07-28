Украинские националисты подвесили за шею фигуру Зеленского на митинге в Полтаве

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28 июля 2020, 14:11 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Украины Владимир Зеленский, Hennadii Minchenko / globallookpress.com

Украинские националисты на митинге против перемирия в Донбассе подвесили за шею ростовую фигуру президента страны Владимира Зеленского. Акция протеста состоялась в Полтаве, говорится в заметке, размещенной на страницах отечественных интернет-СМИ.

Как отметил автор перфоманса, процитированный изданием «Новороссия», Зеленский, в отличие от своего экранного образа в телесериале «Слуга народа», оказался не президентом, а «ничтожеством». Участник митинга добавил, что «повесил» Зеленского, так как хотел его таким образом «поддержать».

Ранее сообщалось, что украинский священник Афанасий (Шкурупий) призвал судить и казнить главу государства.