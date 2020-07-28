Украинский архиепископ призвал казнить Зеленского за «предательство» в Донбассе
28 июля 2020, 11:31[ «Аргументы Недели» ]
Владимира Зеленского следует судить и казнить за «предательство» в Донбассе. С соответствующим призывом в социальной сети Facebook выступил некоторое время назад священнослужитель Афанасий (Шкурупий), являющийся архиепископом Православной церкви Украины.
Согласно точке зрения Шкурупия, президент и командование Вооруженных сил Украины «предали» свою страну, согласившись заключить перемирие в Донбассе, которое начало действовать 27 июля. Зеленского необходимо отдать «под суд народного гнева», отметил священник.
Ранее во вторник сообщалось, что Олег Соскин, киевский политический эксперт, предрек экономическую катастрофу в бывшей советской республике.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.