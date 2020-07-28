Украинский архиепископ призвал казнить Зеленского за «предательство» в Донбассе

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28 июля 2020, 11:31 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Украины Владимир Зеленский, Pavlo Gonchar / globallookpress.com

Владимира Зеленского следует судить и казнить за «предательство» в Донбассе. С соответствующим призывом в социальной сети Facebook выступил некоторое время назад священнослужитель Афанасий (Шкурупий), являющийся архиепископом Православной церкви Украины.

Согласно точке зрения Шкурупия, президент и командование Вооруженных сил Украины «предали» свою страну, согласившись заключить перемирие в Донбассе, которое начало действовать 27 июля. Зеленского необходимо отдать «под суд народного гнева», отметил священник.

Ранее во вторник сообщалось, что Олег Соскин, киевский политический эксперт, предрек экономическую катастрофу в бывшей советской республике.