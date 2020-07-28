Киевский политолог предрек экономическую катастрофу на Украине к концу 2020 года

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28 июля 2020, 10:15 [ «Аргументы Недели» ]

Площадь независимости в Киеве, Christophe Gateau / globallookpress.com

Украина в настоящий момент находится в «критическом финансово-экономическом цугцванге», к концу 2020 года страну ждет катастрофа. С соответствующим прогнозом выступил Олег Соскин, киевский политический эксперт.

Согласно точке зрения аналитика, украинские власти выбрали неправильную стратегию борьбы с кризисом, вызванным пандемией коронавируса COVID-19. В числе ошибочных мер Соскин назвал включение печатного станка, приведшее к росту денежной массы на 15% и обесцениванию гривны к доллару, и выпуск гособлигаций под нереалистичные 7%.

Политолог, процитированный ФБА «Экономика сегодня», ожидает ухудшения ситуации на Украине после 31 октября. По словам Олега Соскина, «к зиме всем будет "трындец"».

Ранее во вторник сообщалось, что в российском парламенте предсказали «обрушение» курса рубля до конца текущего года.