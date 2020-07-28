В Совете Федерации предсказали «обрушение» курса рубля до конца 2020 года

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28 июля 2020, 09:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Заседание Совета Федерации, Federation Council of Russia / globallookpress.com

До конца текущего года произойдет «обрушение» курса рубля. С соответствующим прогнозом выступил сенатор Сергей Калашников, занимающий пост первого заместителя главы комитета Совета Федерации по экономической политике.

Заявление парламентария приведено в материале, который появился некоторое время назад на сайте НСН. Калашников предсказал, что рубль к концу 2020-го может подешеветь на 10-15% по отношению к американскому доллару и евро.

В процитированной публикации также отмечается, что экономист Владислав Жуковский спрогнозировал падение курса национальной валюты до отметки 80-82 рубля за доллар к ноябрю-декабрю.

Ранее сообщалось, что эксперт Михаил Беляев предрек вероятный скачок цен в России в случае проведения деноминации.