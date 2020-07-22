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Экономист предсказал возможный скачок цен в России в случае деноминации рубля

, 09:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Московский комсомолец»

Экономист предсказал возможный скачок цен в России в случае деноминации рубля
Деньги, Allexander Makarov / globallookpress.com

В случае деноминации рубля в Российской Федерации может произойти скачок цен. С соответствующим прогнозом в разговоре с журналистами выступил некоторое время назад экономист Михаил Беляев.

По словам эксперта, ставшего собеседником «Московского комсомольца», если будет проведена денежная реформа, у торговцев и производителей возникнет соблазн повысить цены. Беляев пояснил, что люди, воспринимавшие суммы вроде десяти рублей как мелочь, могут не обратить внимания на подорожание.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что по поводу предполагаемой деноминации, осуществить которую предложил эксперт Александр Разуваев, высказался экономист, профессор РАНХиГС Юрий Юденков.

ДЦ

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