Экономист призвал не ждать ничего хорошего от возможной деноминации в России

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21 июля 2020, 08:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ИА REGNUM

Здание Центрального банка России, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Предполагаемая деноминация в Российской Федерации не приведет ни к чему хорошему. С таким заявлением в разговоре с представителями интернет-СМИ выступил экономист, профессор РАНХиГС Юрий Юденков.

По словам эксперта, ставшего собеседником корреспондента ИА REGNUM, предыдущие обмены денег, осуществлявшиеся в стране, провоцировали «сумятицу и бестолковщину», позитивного эффекта от реформ не наблюдалось. Юденков напомнил, что деноминация 1998 года произошла незадолго до дефолта, который привел к значительной девальвации национальной валюты. Как отметил экономист, «все закончилось очень печально», так как деноминация рубля совпала с его девальвацией.

Предполагаемая новая денежная реформа начала обсуждаться специалистами после того, как с инициативой о ее проведении выступил эксперт Александр Разуваев. Накануне сообщалось, что журналист Семен Новопрудский предсказал возможный негативный эффект в случае деноминации.