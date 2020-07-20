Предсказан возможный негативный эффект в случае деноминации рубля властями РФ
20 июля 2020, 10:19[ «Аргументы Недели» ]Источник: BFM.ru
Журналист Семен Новопрудский рассказал, какой негативный эффект может быть достигнут в случае деноминации рубля властями Российской Федерации. Свою точку зрения Новопрудский изложил некоторое время назад на страницах интернет-СМИ.
Журналист отметил, что деноминация может подорвать доверие россиян к национальной валюте. По мнению Новопрудского, подобные денежные реформы всегда указывают на глубокое неблагополучие в экономической сфере.
С предложением об осуществлении деноминации ранее в июле выступил отечественный эксперт Александр Разуваев. Комментируя данную инициативу, в Центральном банке России заявили, что вариант проведения реформы не рассматривается.
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