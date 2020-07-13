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Набиуллина опровергла возможность деноминации рубля

, 17:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Набиуллина опровергла возможность деноминации рубля
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Фото: сайт Госдума РФ

По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, Банк России не рассматривал такой вариант.

Так она прокомментировала резонансную тему, выступая в Совете Федерации.

«Никаких деноминаций, денежных реформ мы никогда не рассматривали», – заявила Набиуллина, подчеркнув, что в стране все в порядке «и с номиналами, и с набором банкнот», поэтому никаких причин что-то менять нет.

Глава ЦБ также заверила, что «люди всегда могут воспользоваться и наличными, и своими средствами в банках».

В июле к обсуждению темы подключились многие эксперты, что сделало ее одной из самых резонансных.

ДВа

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