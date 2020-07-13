Набиуллина опровергла возможность деноминации рубля
13 июля 2020, 17:31[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, Банк России не рассматривал такой вариант.
Так она прокомментировала резонансную тему, выступая в Совете Федерации.
«Никаких деноминаций, денежных реформ мы никогда не рассматривали», – заявила Набиуллина, подчеркнув, что в стране все в порядке «и с номиналами, и с набором банкнот», поэтому никаких причин что-то менять нет.
Глава ЦБ также заверила, что «люди всегда могут воспользоваться и наличными, и своими средствами в банках».
В июле к обсуждению темы подключились многие эксперты, что сделало ее одной из самых резонансных.
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