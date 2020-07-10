Эксперты считают, что серьезной потребности в деноминации рубля у России нет

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10 июля 2020, 19:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: gazeta.ru

Монеты. Фото: pixabay.com

Аналитики заявляют, что деноминация рубля – это исключительно вопрос удобства.

Эксперт Валерий Емельянов привел в пример валюты азиатских стран. По его словам, японская иена – третья резервная после доллара и евро, но при этом она стоит 70 копеек за штуку.

«Японцы получают зарплату сотнями тысяч, а дома покупают за десятки миллионов, и все к этому привыкли», – говорит эксперт.

Другой наглядный пример – южнокорейская вона, являющаяся третьей в Азии по объему торговли. Она стоит всего 6 копеек, соответственно, цены в Южной Корее исчисляются тысячами.

Другой эксперт, Василий Карпунин разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать.