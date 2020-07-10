Все новости >>

Аргументы Недели Деньги 13+

Эксперты считают, что серьезной потребности в деноминации рубля у России нет

, 19:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: gazeta.ru

Эксперты считают, что серьезной потребности в деноминации рубля у России нет
Монеты. Фото: pixabay.com

Аналитики заявляют, что деноминация рубля – это исключительно вопрос удобства.

Эксперт Валерий Емельянов привел в пример валюты азиатских стран. По его словам, японская иена – третья резервная после доллара и евро, но при этом она стоит 70 копеек за штуку.

«Японцы получают зарплату сотнями тысяч, а дома покупают за десятки миллионов, и все к этому привыкли», – говорит эксперт.

Другой наглядный пример – южнокорейская вона, являющаяся третьей в Азии по объему торговли. Она стоит всего 6 копеек, соответственно, цены в Южной Корее исчисляются тысячами.

Другой эксперт, Василий Карпунин разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать.

ДВа

Политика

Козак оценил заявления Киева по Минским соглашениям. Россия продолжит помогать Донбассу при любых обстоятельствах

Козак оценил заявления Киева по Минским соглашениям. Россия продолжит помогать Донбассу при любых обстоятельствах

Дмитрий Козак заявил, что если Киев официально подтвердит слова Алексея Резникова о необходимости пересмотреть минские соглашения, это будет означать выход Украины из переговорного процесса по Донбассу.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью