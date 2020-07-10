Деноминацию рубля предложили провести в России

10 июля 2020, 16:01[ «Аргументы Недели» ]Источник: Ведомости
Глава информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выдвинул идею о деноминации российской валюты в 100 раз. По его словам, вышеуказанный шаг позволит вернуть в обращение в стране копейку.
Ранее в ЦБ заявили, что объем наличных денег в обращении к настоящему моменту достиг рекорда – 12,42 триллиона рублей. Только за минувший месяц данная сумма увеличилась на 3,5 процента.
Разуваев утверждает, что после деноминации курс доллара будет составлять около 70 копеек. Эксперт полагает, что это поспособствует укреплению доверия к российской валюте.
Рост денежной массы в обращении специалист объяснил неофициальной зарплатой, которую получают некоторые граждане РФ.
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