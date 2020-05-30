Эксперт, директор офиса продаж объяснил рост спроса на наличную валюту

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30 мая 2020, 12:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПРАЙМ

доллары США, фото: pexels.com

Эксперт объяснил рост спроса на наличную валюту тем, что многие банки ожидали повышения спроса на валюту у своих клиентов, так как люди готовились к сезону отпусков и в преддверии покупали доллары и евро.

Вячеслав Абрамов, директор офиса продаж "БКС Брокер", также считает, что рост на наличные иностранные деньги объясняется девальвацией рубля.

Как считает эксперт, помимо начала сезона отпусков, перед которым люди покупали валюту, еще и девальвация российского рубля вызвала спрос. Он объяснил, что, учитывая низкие ставки по банковским вкладам в валюте, люди не видят необходимости держать их в банках, поэтому предпочитают хранить их в банковских ячейках или в каких-то собственных хранилищах. По словам специалиста, это для банков это даже отчасти лучше, так как содержать валютные вклады более затратно, чем получать доходы по ним.

По данным Банка России, чистый спрос физлиц на наличную валюту в марте увеличился в 2,6 раза по сравнению с февралем, до 1,1 миллиарда долларов. При этом рост спроса был на доллары, а на евроон сократился на 84%.

Сегодня, несмотря на укрепление рубля, сохраняются опасения его дальнейшего ослабления, поэтому многие, у кого есть сбережения в рублях, конвертируют их в валюту и снимают.