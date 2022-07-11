Первые китайские банкоматы появятся в России уже в сентябре

Аргументы Недели → Деньги 13+

11 июля 2022, 16:42

После отказа американской компании АТМ поставлять в Россию своё оборудование, была найдена альтернатива в банкоматах китайского производства.



Всего в России насчитывается более 187 тысяч устройств самообслуживания. Такой объём позволяет удовлетворять потребности россиян по расчётам и переводу денежных средств. Однако при перенастройке устройств могут возникнуть сложности. К тому же с начала года число банкоматов и устройств самообслуживания в стране сократилось на три тысячи.



Первые китайские банкоматы появятся в России в сентябре. Устройства из КНР уже используют в «Почта банке». Приобрести китайские аппараты планирует и «Сбер». Россия также является производителем банкоматов. Однако для запуска масштабного производства нужны серьёзные финансовые вложения. По надёжности отечественное оборудование не уступает импортным аналогам. Китайское оборудование на данный момент выступает оптимальной альтернативой, но в стране нет достаточного опыта работы с ними. Потребуется время для настройки.



До конца года американские банкоматы смогут работать в России. Имеется необходимый запас деталей, а расходники поставляются через третьи государства. Но они не могут распознать новые банковские купюры, так как не прошли, а теперь и не пройдут перенастройку программного обеспечения.