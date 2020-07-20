Эксперт предупредил россиян о «черном августе» с возможной деноминацией рубля

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20 июля 2020, 16:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Интересант»

Деньги, Tatiana Morozova / globallookpress.com

Жителей России ждет в 2020 году новый «черный август» с возможными деноминацией и девальвацией национальной валюты. С соответствующим предупреждением выступил на страницах интернет-СМИ эксперт Николай Печерников.

Автор материала, размещенного на сайте «Интересант», пишет, что доходы РФ от экспорта газа во втором квартале оказались меньше, чем выручка от продажи золота за апрель и май. В течение двух месяцев из страны ушло 65,4 тонны драгоценного металла, что в четырнадцать раз больше показателя 2019 года.

В процитированной публикации говорится, что многие восприняли данные события как предвестие неизбежного экономического обвала в последнем месяце лета.

Отмечается, что девальвация рубля является неизбежным вариантом развития событий. Согласно прогнозам, нацвалюта может опуститься до отметки 80 – 100 рублей за один американский доллар.

Также Николай Печерников не исключил проведения деноминации, возможность которой обсуждается в настоящий момент в экспертном сообществе. Печерников напомнил, что в последний раз деньги в современной РФ обменивались в 1998 году. Тогда реформу осуществили незадолго до дефолта.