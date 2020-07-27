Погребинский раскрыл причину будущего срыва Зеленским перемирия в Донбассе

Аргументы Недели → В мире 13+

27 июля 2020, 09:16 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Украины Владимир Зеленский, Volodymyr Zelensky / globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский сорвет перемирие в зоне вооруженного конфликта в Донбассе и выполнение минских договоренностей, так как боится провоцировать националистов, выступающих за силовое решение проблемы неподконтрольных территорий на востоке страны. Соответствующую точку зрения озвучил некоторое время назад Михаил Погребинский, киевский политический эксперт.

По словам аналитика, процитированного российским интернет-изданием «Политика сегодня», главная мотивация Зеленского – не стать объектом атаки.

Ранее сообщалось, что в Народной милиции самопровозглашенной ДНР раскрыли боевые потери армии Украины в результате контрударов ополченцев за неделю.