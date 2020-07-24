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Стало известно число уничтоженных за неделю военных ВСУ в ходе контратак ДНР в Донбассе

, 16:53 [ «Аргументы Недели» ]

Стало известно число уничтоженных за неделю военных ВСУ в ходе контратак ДНР в Донбассе
Украинский военнослужащий, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Раскрыты боевые потери Вооруженных сил Украины в Донбассе за неделю в результате контратак подразделений ДНР. Соответствующую информацию озвучила в пятницу, 24 июля, пресс-служба Народной милиции самопровозглашенной республики.

В Народной милиции отметили, что в ходе ответных ударов ополченцев удалось ликвидировать четырех киевских военных, еще семеро получили ранения. Кроме того, бойцам ДНР удалось уничтожить беспилотный летательный аппарат противника.

Ранее в пятницу сообщалось, что в интернет выложили видео, на котором запечатлен ракетный удар ВСУ по расчету ополчения. Данный ролик был снят в Приазовье.

ДЦ

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