Стало известно число уничтоженных за неделю военных ВСУ в ходе контратак ДНР в Донбассе
24 июля 2020, 16:53[ «Аргументы Недели» ]
Раскрыты боевые потери Вооруженных сил Украины в Донбассе за неделю в результате контратак подразделений ДНР. Соответствующую информацию озвучила в пятницу, 24 июля, пресс-служба Народной милиции самопровозглашенной республики.
В Народной милиции отметили, что в ходе ответных ударов ополченцев удалось ликвидировать четырех киевских военных, еще семеро получили ранения. Кроме того, бойцам ДНР удалось уничтожить беспилотный летательный аппарат противника.
Ранее в пятницу сообщалось, что в интернет выложили видео, на котором запечатлен ракетный удар ВСУ по расчету ополчения. Данный ролик был снят в Приазовье.
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