Военный ВСУ выложил видео ракетного удара по гранатометному расчету ДНР в Приазовье

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24 июля 2020, 12:56 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

В интернете появилось видео, на котором запечатлен удар из украинского противотанкового ракетного комплекса по гранатометному расчету Народной милиции непризнанной ДНР. Данный ролик разместил на своей странице в социальной сети Facebook военнослужащий Вооруженных сил Украины Александр Ведмидь.

По словам Ведмидя, опубликованные им кадры были сделаны в Приазовье. Более подробную информацию представитель ВСУ не предоставил.

Ранее в пятницу сообщалось, что российский эксперт, офицер запаса ПВО Дмитрий Конаныхин рассказал, из какого оружия мог быть сбит малайзийский Boeing, разбившийся в Донецкой области летом 2014 года.