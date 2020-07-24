Российский офицер ПВО назвал оружие, которое могло уничтожить Boeing MH17

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24 июля 2020, 11:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитРоссия»

Самолет Boeing 777, Leonid Faerberg / globallookpress.com

Малайзийский Boeing MH17, разбившийся в Донбассе летом 2014 года, мог быть уничтожен при помощи системы пассивной радиолокации «Кольчуга» в связке с авиационными комплексами радиообнаружения и наведения (АВАКС). Соответствующую версию выдвинул российский эксперт, офицер запаса ПВО Дмитрий Конаныхин.

По словам Конаныхина, во время конфликта России с Грузией в 2008 году украинские расчеты ПВО и имеющиеся у НАТО самолеты АВАКС организовывали нападения на авиацию РФ. Эксперт полагает, что аналогичная схема была задействована и против Boeing MH17.

Автор предположения обосновал его тем, что в день гибели малайзийского лайнера в воздушных пространствах Польши и Германии находились два самолета АВАКС.

Как полагает Дмитрий Конаныхин, Boeing сбили из украинского комплекса «Бук», интегрированного с «Кольчугой» и АВАКС. Согласно точке зрения эксперта, уничтожение самолета организовали спецслужбы Североатлантического альянса.

Ранее сообщалось, что Андрей Таран, министр обороны Украины, назвал «единственный способ остановить Россию».