Украинский министр обороны Таран назвал «единственный способ остановить Россию»

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24 июля 2020, 08:39 [ «Аргументы Недели» ]

Украинские военные в Донбассе, Sandro Maddalena / globallookpress.com

«Российская агрессия» остается основной проблемой для безопасности Украины. С соответствующим заявлением выступил некоторое время назад Андрей Таран, глава министерства обороны соседнего государства.

По словам чиновника, процитированного интернет-изданием «Русская весна», украинские военные продолжают нести потери в зоне вооруженного конфликта в Донбассе. Кроме того, страдает мирное население и приходит в упадок экономика региона.

Как отметил Таран, «единственным способом остановить Россию» является восстановление полного контроля Киева над всем участком международно признанной границы на востоке Украины.

Согласно официальной позиции киевской стороны, Москва оказывает прямую военную помощь силам самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Власти РФ такие утверждения отрицают.

Ранее сегодня сообщалось, что президент Владимир Зеленский заявил об очень мощных ответах армии Украины на атаки подразделений республик Донбасса.