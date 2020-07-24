Зеленский заявил об очень мощных ответах ВСУ на атаки сил непризнанных ДНР и ЛНР
24 июля 2020, 08:15[ «Аргументы Недели» ]
Вооруженные силы Украины всегда «очень мощно» отвечают на обстрелы со стороны подразделений непризнанных ДНР и ЛНР в зоне боевых действий в Донбассе. Соответствующее заявление сделал президент Владимир Зеленский, высказываясь по поводу возможных будущих нарушений режима прекращения огня формированиями республик.
С понедельника, 27 июля, в Донбассе вводится полное и всеобъемлющее перемирие. Об этом договорились некоторое время назад участники переговоров по урегулированию военного конфликта на востоке Украины.
Ранее в пятницу сообщалось, что Народная милиция ЛНР сделала экстренное заявление об уничтожении бойцов ВСУ в ходе контратаки.
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