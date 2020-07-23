Экс-депутат Рады назвал «самое страшное» действие Зеленского за год президентства

«Самое страшное», что сделал Владимир Зеленский за год пребывания на посту президента Украины, - убить веру населения в возможность изменения ситуации в стране. С соответствующим заявлением выступил Александр Голуб, бывший депутат Верховной Рады.
Экс-парламентарий отметил, что Зеленскому нечем похвастаться перед проголосовавшими за него на прошлогодних выборах избирателями. Так, обстановка в зоне вооруженного конфликта в Донбассе ухудшилась. А ситуация с привлечением к ответственности бывшего президента Петра Порошенко, по выражению Голуба, «превратилось в пародию на правоохранительные органы и закон».
Ранее сегодня сообщалось, что Ирина Гаврилова, киевский журналист, заявила об «официальном признании» самопровозглашенных ДНР и ЛНР со стороны украинских властей.
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