Экс-депутат Рады назвал «самое страшное» действие Зеленского за год президентства

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23 июля 2020, 11:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Президент Украины Владимир Зеленский, Hennadii Minchenko / globallookpress.com

«Самое страшное», что сделал Владимир Зеленский за год пребывания на посту президента Украины, - убить веру населения в возможность изменения ситуации в стране. С соответствующим заявлением выступил Александр Голуб, бывший депутат Верховной Рады.

Экс-парламентарий отметил, что Зеленскому нечем похвастаться перед проголосовавшими за него на прошлогодних выборах избирателями. Так, обстановка в зоне вооруженного конфликта в Донбассе ухудшилась. А ситуация с привлечением к ответственности бывшего президента Петра Порошенко, по выражению Голуба, «превратилось в пародию на правоохранительные органы и закон».

Ранее сегодня сообщалось, что Ирина Гаврилова, киевский журналист, заявила об «официальном признании» самопровозглашенных ДНР и ЛНР со стороны украинских властей.