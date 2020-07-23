Украинский журналист заявила об «официальном признании» Киевом ДНР и ЛНР
23 июля 2020, 10:48[ «Аргументы Недели» ]
Решение Киева не проводить в ДНР и ЛНР намеченные на октябрь выборы в местные украинские органы власти является «официальном признанием» независимости самопровозглашенных республик. Соответствующую точку зрения высказала киевский журналист Ирина Гаврилова.
Как информирует «Рамблер», Гаврилова отметила, что жители неподконтрольных Украине территорий теперь могут отстаивать свое право на независимость даже в международных судебных инстанциях.
Ранее в четверг сообщалось, что отечественный эксперт Анатолий Вассерман назвал единственный способ экономического возрождения Украины. По данному вопросу аналитик высказался в беседе со СМИ.
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