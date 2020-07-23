Анатолий Вассерман раскрыл единственный вариант возрождения экономики Украины
23 июля 2020, 10:12[ «Аргументы Недели» ]Источник: «Украина.ру»
Анатолий Вассерман, отечественный политический консультант, раскрыл единственный вариант возрождения экономики Украины. По данному вопросу эксперт высказался некоторое время назад в интервью представителям интернет-СМИ.
По словам Вассермана, ставшего собеседником издания «Украина.ру», единственный способ экономического возрождения соседней страны – вступление в состав РФ в качестве Юго-Западного и Новороссийского федеральных округов. Как отметил аналитик, в настоящий момент оснований для кооперации Киева и Москвы значительно меньше, чем до победы Евромайдана 2014 года. В случае слияния двух государств власти России будут заинтересованы в развитии украинской экономики, полагает Анатолий Вассерман.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что политолог Юрий Якорь озвучил предполагаемый сценарий распада Украины.
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