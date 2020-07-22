Возможный сценарий распада Украины на части из-за экономики озвучил политолог
22 июля 2020, 15:15[ «Аргументы Недели» ]Источник: ФАН
Политический эксперт Юрий Якорь озвучил вероятный сценарий распада украинского государства. По данному вопросу специалист высказался некоторое время назад в разговоре с представителями российских интернет-СМИ.
Как полагает Якорь, причиной дезинтеграции бывшей советской республики способна стать тяжелая экономическая ситуация, которая может привести к «росту националистической риторики и националистической диктатуры». В этой ситуации, согласно прогнозу политолога, Украина разделится на ряд «культурных единиц». Среди них Западная, Восточная и Центральная Украины, а также Буковина. Последняя войдет в состав другой страны, «остальные области станут несколькими государствами, тяготеющими к соседним сильным государствам», предсказал Юрий Якорь.
Ранее в среду сообщалось, что украинский эксперт Николай Капитоненко озвучил выгоду президента Владимира Зеленского от продолжения конфликта в Донбассе.
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