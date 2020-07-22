Украинский аналитик назвал выгоду от продолжения войны в Донбассе для Зеленского

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22 июля 2020, 14:50 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Украины Владимир Зеленский, Volodymyr Zelensky / globallookpress.com

Президент Владимир Зеленский и другие представители руководства Украины заинтересованы в продолжении вооруженного противостояния на территории Донбасса. Соответствующую точку зрения озвучил Николай Капитоненко, украинский политический эксперт.

Аналитик отметил, что Зеленский в настоящий момент во многом воспроизводит риторику своего предшественника Петра Порошенко относительно войны в Донбассе и минских соглашений. По мнению процитированного «ПолитНавигатором» Капитоненко, действующий глава государства понял, что «конфликт в нынешнем состоянии выгоднее, чем его решение», так как текущая ситуация позволяет Киеву просить у Запада финансовую помощь.

Ранее в среду Народная милиция непризнанной ДНР сделала экстренное заявление об ответной атаке по украинским военным.