Украинский аналитик назвал выгоду от продолжения войны в Донбассе для Зеленского

Аналитик отметил, что Зеленский в настоящий момент во многом воспроизводит риторику своего предшественника Петра Порошенко относительно войны в Донбассе и минских соглашений. По мнению процитированного «ПолитНавигатором» Капитоненко, действующий глава государства понял, что «конфликт в нынешнем состоянии выгоднее, чем его решение», так как текущая ситуация позволяет Киеву просить у Запада финансовую помощь.
Ранее в среду Народная милиция непризнанной ДНР сделала экстренное заявление об ответной атаке по украинским военным.
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