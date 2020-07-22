ДНР сделала экстренное заявление об ответном ударе по военным ВСУ после обстрела республики

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22 июля 2020, 14:27 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Народная милиция самопровозглашенной ДНР выступила с экстренным заявлением, в котором сообщается об ответном ударе ополченцев по военнослужащим Вооруженных сил Украины после обстрела территории республики с их стороны.

В заявлении отмечается, что в среду утром бойцы 35-й бригады ВСУ атаковали с применением минометов поселок Зайцево. В результате обстрела получили повреждения четыре дома.

Силы ДНР своевременно подавили огневую активность киевских военных, отметили в Народной милиции. Информация о потерях, которые понесли ВСУ, уточняется в настоящий момент.

Ранее сегодня сообщалось, что Михаил Погребинский, украинский политический эксперт, рассказал о способности РФ разгромить страну без войны.