Погребинский поведал о способности России разгромить Украину без войны и танков

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22 июля 2020, 11:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Украина.ру»

Флаг Украины в центре Киева, Jaap Arriens / globallookpress.com

Российская Федерация способна разгромить Украину без войны и танков. Об этом рассказал киевский политический эксперт Михаил Погребинский, говорится в материале, размещенном на страницах отечественных интернет-СМИ.

По словам аналитика, процитированного изданием «Украина.ру», в распоряжении Москвы имеются невоенные средства давления на Киев, задействование которых может привести к тяжелейшим последствиям для экономики соседней страны, и без того обескровленной в настоящее время.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что политолог Артем Журко предрек Украине судьбу распавшейся на части Югославии. По данному вопросу эксперт высказался в беседе с журналистами.