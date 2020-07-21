Политолог предсказал Украине возможную судьбу распавшейся на части Югославии

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21 июля 2020, 21:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

Патриотическая акция в украинском Ужгороде, Serhii Hudak / globallookpress.com

Украина может повторить судьбу распавшейся на части Югославии. С соответствующим прогнозом в разговоре с представителями интернет-СМИ выступил политический эксперт Артем Журко.

Специалист прокомментировал для издания ФАН недавнее заявление бывшего руководителя Службы безопасности Украины Игоря Смешко о том, что Россия способна реализовать в отношении страны сценарий, подобный тому, который претворили в жизнь в 1999 году в Югославии силы НАТО.

По словам Журко, Украина может действительно повторить судьбу Югославии, но для этого не потребуется военного воздействия извне. Как заявил политолог, к власти в бывшей советской республике на региональном уровне пришли представители националистических сил, при этом центральная власть их поощряет. Результатом подобного курса уже стала потеря Крыма и части Донбасса, отметил собеседник журналистов.

Ранее во вторник сообщалось, что киевский эксперт Михаил Погребинский назвал имя возможного сменщика Владимира Зеленского на посту президента Украины.