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20 июля 2020, 12:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация может одержать победу в военном конфликте с Украиной без перехода ее границ. С соответствующим заявлением выступил некоторое время назад Игорь Смешко, бывший руководитель Службы безопасности Украины.

Смешко отметил, что на территории его страны способен повториться югославский сценарий 1999 года, когда Североатлантический альянс провел успешную операцию против режима президента Слободана Милошевича без задействования наземных сил. Как заявил экс-глава СБУ, если Москва использует имеющиеся в ее распоряжении авиацию и космическое оружие, то сможет поразить цели на Украине без перехода границ.

Киевские политики и эксперты регулярно обвиняют Россию в агрессивных планах. Власти РФ подобные утверждения опровергают.

Ранее китайское издание Sina написало о панике на Украине из-за стартовавших маневров российской армии.