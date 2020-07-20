Sina написало о панике на Украине из-за внезапной проверки боеготовности армии РФ

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20 июля 2020, 11:34 [ «Аргументы Недели» ]

Российский военнослужащий, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Стартовавшая на прошлой неделе внезапная проверка боеготовности Вооруженных сил Российской Федерации вызвала панику на Украине. Об этом рассказывается в материале, размещенном некоторое время назад на страницах китайских СМИ.

Как пишет издание Sina, в Киеве опасаются, что Москва использует масштабные военные учения для вторжения на территорию Украины. В процитированной публикации приводятся слова представителя МИД бывшей советской республики Василия Боднара, заявившего о том, что РФ не перестанет задействовать свою армию для достижения стоящих перед страной политических и экономических целей.

Согласно точке зрения автора материала, страх и паника украинской стороны из-за проверки боеготовности связана с негативными воспоминаниями о произошедшем в ноябре 2018 года инциденте в Керченском проливе, в результате которого были задержаны киевские моряки.

Ранее сегодня сообщалось, что Яков Кедми, бывший израильский разведчик, объяснил нежелание России присоединять непризнанные ДНР и ЛНР.