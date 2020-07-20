Экс-разведчик назвал причины нежелания России присоединять республики Донбасса
20 июля 2020, 09:56[ «Аргументы Недели» ]
Российская Федерация не планирует включать в свой состав самопровозглашенные республики Донбасса и вряд ли когда-нибудь захочет это сделать. Соответствующую точку зрения высказал Яков Кедми, бывший разведчик из Израиля.
По словам Кедми, выступившего в эфире YouTube-канала ITON-TV, присоединить ДНР и ЛНР – значит «махнуть рукой» на русское население, проживающее в других регионах Украины. Москва никогда на такое не пойдет, заявил эксперт.
Ранее в понедельник сообщалось, что в Донецке и Луганске проинформировали о новых боевых потерях украинской армии в зоне вооруженного конфликта на востоке страны в результате ответных ударов ополченцев.
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