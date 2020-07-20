Бойцы ДНР и ЛНР уничтожили военных армии Украины после обстрелов ВСУ республик
20 июля 2020, 09:22[ «Аргументы Недели» ]
Бойцы ДНР и ЛНР ликвидировали военнослужащих Вооруженных сил Украины после обстрелов с их стороны территории самопровозглашенных государств. Об этом говорится в сводках, распространенных Народной милицией республик.
В ДНР сообщили накануне, что противник атаковал ряд населенных пунктов в районе Горловки и Донецка. В ходе ответного удара был уничтожен один представитель ВСУ, еще один получил тяжелые ранения.
В Луганске, в свою очередь, проинформировали, что киевские силовики обстреляли с применением минометов поселок Калиновка. Ополченцы подавили огневую активность врага в ходе контратаки. ВСУ понесли потери – один военный убит, один ранен, также уничтожен беспилотник и выведен из строя миномет.
Ранее сообщалось, что украинский политик Ренат Кузьмин назвал «очень простой» способ прекращения конфликта в Донбассе.
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