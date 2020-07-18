На Украине назвали «очень простой» способ завершения войны и возвращения Донбасса
18 июля 2020, 11:37[ «Аргументы Недели» ]
Завершить вооруженный конфликт на востоке Украины и вернуть Донбасс в состав страны «очень просто». С соответствующим заявлением в разговоре с журналистами выступил Ренат Кузьмин, бывший депутат Верховной Рады.
Экс-парламентарий отметил, что Киеву следует признать Евроймайдан 2014 года антиконституционным переворотом, а создание ДНР и ЛНР – попыткой местного населения защититься от «государственных преступников». После того, как власти страны озвучат данную юридическую оценку, Донбасс будет готов воссоединиться с Украиной, процитировал Кузьмина интернет-ресурс «ПолитНавигатор».
Ранее в субботу сообщалось, что в Верховной Раде назвали способ спасти Украину.
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