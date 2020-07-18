В Верховной Раде назвали способ спасти Украину

В украинском парламенте назвали способ спасти страну. По данному вопросу высказался депутат Вадим Рабинович.
Член Верховной Рады отметил, что для сохранения Украины ее действующие руководители должны уйти с занимаемых ими должностей. Представители власти не скрывают, что их деятельность носит временный характер, говорится в заявлении Рабиновича, размещенном на сайте партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».
Парламентарий добавил, что власть в бывшей советской республике может смениться по итогам региональных выборов, намеченных на осень этого года.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что эксперт Юрий Котенок предсказал уничтожение украинской государственности в случае ракетного удара киевских военных по российскому Крымскому мосту.
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