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В Верховной Раде назвали способ спасти Украину

, 11:13 [ «Аргументы Недели» ]

В Верховной Раде назвали способ спасти Украину
Депутат Верховной Рады Украины Вадим Рабинович, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

В украинском парламенте назвали способ спасти страну. По данному вопросу высказался депутат Вадим Рабинович.

Член Верховной Рады отметил, что для сохранения Украины ее действующие руководители должны уйти с занимаемых ими должностей. Представители власти не скрывают, что их деятельность носит временный характер, говорится в заявлении Рабиновича, размещенном на сайте партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Парламентарий добавил, что власть в бывшей советской республике может смениться по итогам региональных выборов, намеченных на осень этого года.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что эксперт Юрий Котенок предсказал уничтожение украинской государственности в случае ракетного удара киевских военных по российскому Крымскому мосту.

ДЦ

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