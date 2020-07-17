Предсказано уничтожение государственности Украины в случае ракетной атаки по Крымскому мосту

В случае ракетной атаки киевских военных по Крымскому мосту государственность Украины будет уничтожена. С соответствующим прогнозом в разговоре с журналистами выступил эксперт Юрий Котенок.
Котенок, ставший собеседником издания «ФедералПресс», отметил, что в настоящий момент украинская сторона готовит новые провокации в зоне боевых действий в Донбассе. По мнению аналитика, российский Крым в качестве объекта агрессивных действий Киевом не рассматривается. Если Украина атакует Крымский мост своими ракетами, государственности бывшей советской республики настанет конец, предсказал Юрий Котенок.
Ранее политолог Владимир Корнилов назвал прецедент, позволяющий России ударить по Украине ради воды для Крыма.
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