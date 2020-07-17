Политолог назвал прецедент, позволяющий РФ ударить по Украине ради воды для Крыма

Владимир Корнилов, российский политический эксперт, назвал исторический прецедент, который позволяет Москве ударить по Украине ради воды, необходимой для снабжения Крымского полуострова. Об этом говорится в публикации, размещенной в блогосфере.
Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», Корнилов отметил, что доступ к питьевой воде является неотъемлемым правом человека, которое в свое время было закреплено в документах ООН. Организовавший водную блокаду Крыма Киев данное право нарушил.
Аналитик напомнил, что в 1967 году Израиль атаковал дамбу, которую арабы строили с целью лишения еврейского государства доступа к пресной воде. Соединенные Штаты тогда оправдали действия израильской стороны, заявил Владимир Корнилов.
Ранее в пятницу сообщалось, что российские СМИ назвали два возможных признака вины Украины в уничтожении Boeing MH17 в Донбассе.
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