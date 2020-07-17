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Политолог назвал прецедент, позволяющий РФ ударить по Украине ради воды для Крыма

, 12:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Политолог назвал прецедент, позволяющий РФ ударить по Украине ради воды для Крыма
Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Владимир Корнилов, российский политический эксперт, назвал исторический прецедент, который позволяет Москве ударить по Украине ради воды, необходимой для снабжения Крымского полуострова. Об этом говорится в публикации, размещенной в блогосфере.

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», Корнилов отметил, что доступ к питьевой воде является неотъемлемым правом человека, которое в свое время было закреплено в документах ООН. Организовавший водную блокаду Крыма Киев данное право нарушил.

Аналитик напомнил, что в 1967 году Израиль атаковал дамбу, которую арабы строили с целью лишения еврейского государства доступа к пресной воде. Соединенные Штаты тогда оправдали действия израильской стороны, заявил Владимир Корнилов.

Ранее в пятницу сообщалось, что российские СМИ назвали два возможных признака вины Украины в уничтожении Boeing MH17 в Донбассе.

ДЦ

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