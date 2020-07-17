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17 июля 2020, 11:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Самолет Boeing 777, Leonid Faerberg / globallookpress.com

Названы обстоятельства, которые могут указывать на вину Украины в уничтожении малайзийского Boeing MH17, потерпевшего крушение в небе над Донецкой областью шесть лет назад.

Как передает радио Sputnik, Соединенные Штаты до сих пор не предоставили сделанные американскими космическими аппаратами снимки, которые могли бы пролить свет на авиакатастрофу. Вероятно, Вашингтон не обнародует изображения в связи с тем, что они доказывают причастность киевских военных к гибели гражданского лайнера.

Также отмечается, что Украина не передала следственной группе первичные сведения со своих радаров. Согласно предположению российских журналистов, Киев не сделал этого, так как данная информация свидетельствует о его вине в уничтожении самолета.

Ранее сегодня сообщалось, что Павел Климкин, бывший глава украинского МИД, предсказал ускорение «возвращения» Крыма из-за внесения поправок в Конституцию РФ.