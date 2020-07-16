В Госдуме назвали ответственного за уничтожение Boeing MH17 в небе над Донбассом

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16 июля 2020, 17:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитЭксперт»

Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой, duma.gov. ru / globallookpress.com

Ответственность за уничтожение малайзийского Boeing MH17, потерпевшего крушение в небе над Донецкой областью летом 2014 года, лежит на Украине. С соответствующим заявлением выступили некоторое время назад в Госдуме РФ.

Петр Толстой, вице-спикер нижней палаты российского парламента, отметил в беседе с изданием «ПолитЭксперт», что Киев, начавший весной 2014-го операцию в Донбассе, применил военную силу против сограждан вопреки всем нормам международного права, в результате чего и был сбит Boeing.

Ранее в четверг в Народной милиции непризнанной ДНР заявили о гибели в районе Горловки американского наемника-подрывника, воевавшего на стороне Украины.