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ДНР заявила о гибели в Донбассе воевавшего за Украину наемника-подрывника из США

, 14:39 [ «Аргументы Недели» ]

ДНР заявила о гибели в Донбассе воевавшего за Украину наемника-подрывника из США
Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

В ходе недавней вылазки диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил Украины под Горловкой погиб воевавший за Киев наемник из Соединенных Штатов. Об этом рассказали в Народной милиции самопровозглашенной ДНР.

В заявлении, распространенном сегодня Народной милицией, говорится, что ополченцы установили личность диверсанта, погибшего в результате подрыва спецгруппы ВСУ на минах. Выяснилось, что это американец Шон Фуллер, специалист подрывного дела. Известно, что Фуллер принимал участие в боевых действиях на территории Ирака.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Вадим Карасев, украинский политолог, объяснил, почему нереальна заморозка конфликта в Донбассе по сценарию Приднестровья.

ДЦ

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