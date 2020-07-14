В ДНР раскрыли детали обернувшейся новыми потерями для Киева вылазки спецгруппы ВСУ

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14 июля 2020, 09:23 [ «Аргументы Недели» ]

Украинские военные в Донбассе, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Киев понес новые потери в зоне боевых действий в Донбассе в результате вылазки спецгруппы, сформированной из военнослужащих 35-й бригады Вооруженных сил Украины. Об этом проинформировали некоторое время назад в Народной милиции непризнанной ДНР.

В заявлении, распространенном пресс-службой Народной милиции, указывается, что накануне наблюдатели ДНР зафиксировали движение диверсионно-разведывательной группы противника в направлении позиций ополчения в районе поселка Зайцево, пригорода Горловки.

Диверсанты подорвались на минах. В результате инцидента погиб один киевский военный, еще двое ранены. Спецгруппа прекратила свое существование как боевая единица, отметили в Народной милиции.

Ранее сообщалось, что ополченцы уничтожили двух бойцов ВСУ в ходе ответной атаки на юге Донецкой области.