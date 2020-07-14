ДНР сделала экстренное заявление об уничтожении военных ВСУ в ходе контратаки
14 июля 2020, 08:57[ «Аргументы Недели» ]
Бойцам ДНР удалось уничтожить военнослужащих из 10-й бригады Вооруженных сил Украины в результате контратаки на юге Донецкой области. Об этом рассказывается в экстренном заявлении, которое распространила Народная милиция самопровозглашенной республики.
В сообщении говорится, что киевские военные обстреляли с применением миномета подконтрольное ДНР село Коминтерново. Инцидент привел к отключению электроснабжения населенного пункта.
В ходе ответного удара сил республики погибли двое бойцов ВСУ. Еще один получил ранения.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что Виталий Портников, киевский журналист, заявил о «планах» Москвы уничтожить украинскую государственность до завершения срока полномочий президента Владимира Зеленского.
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