Киевский журналист заявил о «планах» РФ уничтожить государственность Украины до конца срока Зеленского

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13 июля 2020, 17:05 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Украины Владимир Зеленский, Volodymyr Zelensky / globallookpress.com

Российская Федерация якобы намерена полностью или частично уничтожить государственность Украины до конца президентского срока Владимира Зеленского. С соответствующим заявлением выступил Виталий Портников, киевский журналист.

По словам Портникова, Москва сначала пыталась договориться с Зеленским, но затем, когда стало понятно, что глава государства «не капитулирует», российская сторона якобы принялась совершать «специальные шаги по дестабилизации» Украины. Согласно утверждению процитированного «Новороссией» журналиста, РФ попытается «захватить как можно большую территорию на востоке» до истечения срока полномочий Зеленского.

Киевские политики и эксперты регулярно обвиняют Москву в агрессивных планах. Российское руководство подобные заявления опровергает.

Ранее аналитик Богдан Безпалько назвал предполагаемых кандидатов на отделение от Украины после территорий, занимаемых самопровозглашенными ДНР и ЛНР.