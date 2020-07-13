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Названы возможные кандидаты на отделение от Украины после Донецка и Луганска

, 16:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитЭксперт»

Названы возможные кандидаты на отделение от Украины после Донецка и Луганска
Участник акции протеста в Запорожье, Dmytro Smolyenko / globallookpress.com

Политолог Богдан Безпалько перечислил возможных кандидатов на отделение от Украины после Донецка и Луганска. По данному вопросу специалист высказался в разговоре с представителями интернет-СМИ.

Эксперт дал журналистам комментарий по поводу недавнего заявления украинского вице-премьера Алексея Резникова о том, что безопасное «возвращение» территорий ДНР и ЛНР в состав страны займет 25 лет. По словам Безпалько, поколения, выросшие за это время на данных территориях, «тоже будут ненавидеть Украину, насколько это возможно». Причиной такого отношения политолог назвал непрекращающиеся обстрелы со стороны киевских военных.

Из слов Богдана Безпалько следует, что в случае сохранения нынешних тенденций на Украине от нее могут отделиться еще несколько регионов - Одесса, Запорожье, Херсон, Николаев и Харьков.

Ранее аналитик Олег Неменский назвал причину обреченности Киева на потерю Крымского полуострова и Донбасса.

ДЦ

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