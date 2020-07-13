Аналитик из РФ раскрыл причину обреченности Украины на потерю Крыма и Донбасса

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13 июля 2020, 16:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

Участники акции в поддержку украинского языка в Киеве, Pavlo Gonchar / globallookpress.com

Радикализация киевских политических элит обрекла Украину на потерю Крымского полуострова и Донбасса. Соответствующую точку зрения озвучил российский политолог Олег Неменский, сообщают интернет-СМИ.

Как отметил аналитик, реализация националистического проекта в соседней стране спровоцировала отделение Крыма и Донбасса, которые не поддались искусственной украинизации. Кроме того, Украина, по словам процитированного изданием ФАН Олега Неменского, получила «неформальный статус войны» с Российской Федерацией.

Ранее сообщалось, что китайский портал Sohu предрек Киеву возможную катастрофу в случае ракетной атаки по Крыму.